Sassuolo, diversi problemi per De Zerbi: a rischio anche Caputo e Djuricic

Oltre ad Haraslin e Toljan, un altro giocatore del Sassuolo è risultato oggi positivo al Covid-19. La società, però, non ha reso nota l’identità del calciatore. A rischio per il match contro il Napoli anche Defrel e non solo: secondo Sky Sport Caputo non è al meglio per un problema fisico e anche Djuricic non è inserito nell'undici titolare tra i probabili.