Scandalo FIFA, restituiti oltre 200 milioni alle vittime di corruzione

Il Dipartimento di Giustizia USA ha annunciato oggi di aver approvato la restituzione di oltre 201 milioni di dollari alle vittime dello scandalo corruzione interna alla FIFA. La vicenda, lo ricorderete, risale al 2015: un'indagine della FBI svelò oltre 20 anni di mazzette e tangenti all'interno della massima organizzazione calcistica mondiale, per la massima parte relative alle procedure di assegnazione dei Mondiali. Tra maggio e dicembre di quell'anno, trenta tra funzionari e dirigenti della FIFA furono accusati, a vario titolo, di racket, frode telematica e reati di riciclaggio di denaro. Tra questi, ben 27 si dichiararono colpevoli dei reati imputatigli; nello scandalo furono coinvolti anche diversi istituti bancari e altre aziende di livello mondiale, tutte coinvolte, per i rispettivi interessi, in una vera e propria compravendita della competizione più prestigiosa al mondo. A sei anni dalla rivelazione delle malefatte, l'approvazione del Dipartimento di Giustizia, che ha dato l'ok a un fondo, presso la Fondazione FIFA e gestito dalla stessa FIFA, dalla Conmebol e dalla Concacaf: il suo compito sarà, appunto, ripartire gli oltre 200 milioni di euro di risarcimento, di cui 32 derivanti dalla confisca dei beni ai soggetti riconosciuti colpevoli.