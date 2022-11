Scarpa d'Oro, Haaland è già in vetta. Terzo Lewandowski, Osimhen il primo della Serie A

Erling Haaland ha cominciato la stagione in modo straordinario. Il centravanti del Manchester City ha già messo a segno 18 reti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Erling Haaland ha cominciato la stagione in modo straordinario. Il centravanti del Manchester City ha già messo a segno 18 reti in campionato con la sua nuova squadra e ha raggiunto la vetta della classifica della Scarpa d'Oro, raggiungendo il norvegese Amahl Pellegrino, esterno offensivo del Bodo/Glimt autore di 24 reti in un torneo che è quasi arrivato alla conclusione. Chiude il podio Robert Lewandowski, il primo della Serie A è Victor Osimhen. Ecco le prime poszioni:

Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 36 (24 reti x 1,5 di coefficiente)

Erling Haaland (Manchester City 36 (18 reti x 2 di coefficiente)

Robert Lewandowski (Barcellona) 26 (13 x 2)

Bobur Abdikholikov (Energetik-BGU Minsk) 26 (26 x 1)

Hugo Vetlesen (Bodo/Glimt) 24 (16 x 1,5)

Kylian Mbappé (PSG) 22 (11 x 2)

Christopher Nkunku (Lipsia) 22 (11 x 2)

Neymar jr. (PSG) 22 (11 x 2)

Alexander Jeremerjeff (Hacken) 22 (22 x 1)

Hary Kane (Tottenham) 22 (11 x 2)

43 Victor Osimhen (Napoli) 16 (8 x 2)