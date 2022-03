Scatta l'allarme diffidati: ben cinque azzurri in diffida rischiano l'Udinese

In caso di ammonizione salteranno la sfida all'Udinese e particolare attenzione è per i centrali difensivi considerando che Juan Jesus ieri s'è fermato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anguissa, Demme, Koulibaly, Rrahmani, Osimhen. Sono addirittura cinque i giocatori del Napoli diffidati che dovranno fare attenzione al cartellino nel match contro il Verona. In caso di ammonizione salteranno la sfida all'Udinese e particolare attenzione è per i centrali difensivi considerando che Juan Jesus ieri s'è fermato per un problema muscolare e Tuanzebe è rientrato da poco.