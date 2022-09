Scomparsa Bolchi, il Bari di De Laurentiis ricorderà l'ex tecnico col Brescia

"I calciatori del Bari, inoltre, indosseranno anche la fascia di lutto al braccio".

TuttoNapoli.net

In occasione della gara di sabato contro il Brescia, il Bari scenderà in campo con il lutto al braccio, in memoria di Bruno Bolchi, scomparso quest'oggi a 82 anni. Inoltre, prima del fischio di inizio del confronto, sarà osservato un minuto di raccoglimento.

Ecco la nota del club: "La Lega B ha autorizzato il minuto di raccoglimento poco prima del fischio di inizio della gara Bari-Brescia, in programma sabato 1 ottobre, 7a giornata di andata del campionato Serie BKT 2022/2023, per commemorare la scomparsa di Bruno Bolchi, allenatore biancorosso a metà degli anni ’80 ed artefice della storica doppia promozione dalla Serie C alla Serie A e del raggiungimento della semifinale nella Coppa Italia ’83-’84.

I calciatori del Bari, inoltre, indosseranno anche la fascia di lutto al braccio".