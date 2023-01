Scudetto, ko dopo la sosta buona notizia per il Napoli? I due precedenti dicono di sì

La sconfitta del Napoli a San Siro contro l'Inter riapre il campionato, ma non chiude le speranze scudetto di Luciano Spalletti e dei suoi.

La sconfitta del Napoli a San Siro contro l'Inter riapre il campionato per le insguitrici, ma non è una cattiva notizia in chiave scudetto per Luciano Spalletti e i suoi. C'è infatti una curiosa statistica che riguarda i primi due tricolori vinti dagli azzurri: in entrambe le occasioni, infatti, il Napoli aveva perso la prima gara giocata dopo la sosta natalizia. Nel 1986/1987, addirittura, si sprecano i riferimenti: il 3-1 a Firenze, arrivato il 4 gennaio come oggi, fu la prima sconfitta stagionale.