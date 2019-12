Se l'indiscrezione è confermata, a gennaio può succedere di tutto

José Maria Callejon, secondo molte testate, partità dalla panchina anche questa sera contro l'Udinese. Un'esclusione che, se confermata, aprirebbe a nuovi scenari sul futuro dello spagnolo. L'ex Real Madrid ha già saltato Liverpool e Bologna. Mancare anche al Friuli - sempre considerando la formazione titolare - vorrebbe dire essere scivolato ai margini del progetto e dunque, nel caso, non sarebbe da escludere il suo addio anticipato. Recentemente il suo procuratore aveva escluso questa ipotesi ma il calcio corre veloce e tutto cambia in fretta. Anche perché il rinnovo è distante e il Napoli rischierebbe di perdere Callejon a zero il prossimo giugno. Per questo, in caso di offerte, la cessione non è da escludere a priori. La Cina è vicina...