Seguito dal Napoli, Terrier brilla in Francia: è tra i 5 candidati a miglior giocatore della Ligue 1

Martin Terrier, attaccante di 25 anni del Rennes, è uno dei nomi fatti nei giorni scorsi per il Napoli in caso di cessione di Osimhen. Il centravanti francese ha disputato sin qui un’ottima stagione totalizzando 21 reti e 2 assist in 34 partite. Un rendimento che gli ha permesso di essere inserito nella lista dei 5 candidati a miglior giocatore della Ligue 1. Oltre a Terrier, in lizza Ben Yedder, Mbappé, Paqueta e Payet.