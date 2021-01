Serie A 2021/24, aperte le buste: DAZN/Tim in vantaggio su Sky, assente Amazon

Importante novità sulla questione diritti tv rilevata dai colleghi del Sole 24 Ore. Per quanto riguarda il triennio 2021/2024, sono state aperte le buste e le sorprese non mancano: per Dazn la candidatura è forte insieme a Tim. Al momento Sky sarebbe indietro mentre non ci sarebbero offerte di Amazon. Per quanto riguarda i diritti nazionali, Sky ha manifestato l'interesse per l'opzione canale della Serie A nel caso non dovesse arrivare un accordo.

Da verificare le cifre. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) January 28, 2021