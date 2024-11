Serie A, 42 rigori e già 12 errori: per il Napoli 100% di precisione

vedi letture

Con il rigore di Calhanoglu contro il Napoli (il primo sbagliato dal turco in Serie A) sale a 42 il conto dei penalty fischiati in questa stagione e a 12 quello degli errori (29%). La Juventus, come ricorda Sky nel suo ampio focus dettagliato, è la squadra più precisa, guidata dal "capocannoniere" dal dischetto Vlahovic (3 su 3). Il Milan ne ha segnati solo 2 su 4. 2 su 2 per il Napoli: Lukaku con il Como e Kvaratskhelia contro l'Empoli.