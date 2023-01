Serie A, altro record per il Napoli! Per la prima volta capolista con 13 punti di vantaggio alla 20ª

Il Napoli raggiunge un altro record in Serie A!

Il Napoli raggiunge un altro record in Serie A! Per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima in classifica ha 13 punti di distanza dalla seconda dopo 20 partite giocate (il precedente maggior distacco erano gli 11 punti della Roma dall'Inter nel 2006/07). A ripotarlo è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.