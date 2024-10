Ufficiale Serie A, capitan Di Lorenzo vince il Player of the Match di Napoli-Lecce

vedi letture

Grandissima prestazione di Giovanni Di Lorenzo oggi al Maradona contro il Lecce. Il difensore del Napoli trascina la squadra da vero capitano, e dopo essersi visto annullare la rete per la prima volta non si arrende e segna il gol della vittoria. Così si è meritato la palma del Panini Player of the Match del match da parte della Lega Serie A.