Serie A , che numeri Kvara! E' il giocatore che crea più chance da gol

vedi letture

Questo sulla base di un indice calcolato sommando la frequenza di passaggi che portano ad una rete o una chiara occasione da gol.

Se il Napoli è in cima alla classifica e la cura Antonio Conte sta funzionando, tra gli effetti positivi risulta anche il ritrovamento del vero Khvicha Kvaratskhelia. Quel giocatore georgiano di 23 anni che piombato in Serie A nell'estate del 2022, sotto le ali di Luciano Spalletti, lasciò a bocca aperta chiunque per colpi da dribblomane e movenze da George Best che hanno subito proiettato le luci della ribalta su di lui. Una stella che è stata a lungo adulata, giusto qualche mese fa, dal Paris Saint-Germain in un'estate bollente in cui il club partenopeo e il presidente De Laurentiis in primis hanno dovuto ergere un muro invalicabile per proteggere il proprio diamante.

Kvara è tornato. Anche se la scorsa stagione, nel Napoli finito però al decimo posto a distanza di 12 mesi dallo scudetto, sembrava essersi un po' perso nelle frustrazioni di una squadra intaccata nel morale e dai risultati negativi, oltre che dalla bufera emotiva dei tifosi azzurri. Ma il presente dice tutt'altro. Al momento, secondo i dati rilasciati dal CIES Football Observatory, in collaborazione con Wyscout, Kvaratskhelia è di fatto il giocatore che crea più occasioni da gol in Serie A. Questo sulla base di un indice calcolato sommando la frequenza di passaggi che portano ad una rete o una chiara occasione da gol, più i tocchi a rompere la linea difensiva avversaria ricevuti da un compagno di squadra.

Antonio Conte se lo coccola. Nell'ultima partita giocata contro il Monza, Kvara ha dato segni evidenti di nervosismo e arrabbiatura al richiamo in panchina per sostituzione al 75' contro il Monza per far entrare in campo Mazzocchi. Ma per Antonio Conte, tecnico del Napoli, è un segnale positivo: "Non ho visto, non so se era arrabbiato con se stesso o no. Ha fatto quello che doveva, il gol, una buona partita. Ma aveva il giallo, era un po' nervoso, ha protestato anche vivacemente ed è insolito per lui. Ma a me questo nervosismo mi fa piacere, significa che è presente, sente la sfida, ma deve stare tranquillo con l'arbitro perché vogliamo finire in 11. Lo vedo molto coinvolto anche emotivamente e voglio vedere i miei calciatori coinvolti così, anche arrabbiati con l'arbitro, significa che ci tengono".