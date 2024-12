Serie A, chi ha la media spettatori più alta? Milanesi in vetta, Napoli nella Top 5

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Alla domanda risponde Calcio e Finanza, che analizza le 17 giornate fin qui disputate del campionato 2024/25. Fino a questo momento - si legge - la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta: 31.085 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,2%. Vola anche il tasso di riempimento degli stadi, in netta crescita rispetto all’83% con il quale si è chiusa la passata edizione della Serie A.

Spettatori 2024/2025. Inter in vetta, il Milan insegue

Guardando alla classifica stilata da Calcio e Finanza, arrivati a Natale il primato per la media spettatori è dell’Inter, che nelle sue gare casalinghe ha fatto registrare una media che tocca i 72.301 spettatori a gara. Anche quest’anno i nerazzurri sono tallonati dal Milan, che segue a 71.518 spettatori, staccato dunque di circa 800 tifosi dai rivali cittadini. Il podio si chiude con la Roma, che nelle sue gare casalinghe ha avuto oltre 61mila spettatori. In top 5 anche il Napoli e la Lazio, che hanno, rispettivamente, 49mila e quasi 44mila spettatori medi.