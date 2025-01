Serie A, Conte vede quota 200. Solo un precedente contro Zanetti

Antonio Conte è ad un passo dal conquistare il suo duecentesimo risultato positivo in Serie A da allenatore. Con Atalanta, Juventus, Inter e Napoli è arrivato a 199 (152 vittorie e 47 pareggi) e se non dovesse perdere contro il Verona farebbe cifra tonda.

Contro Paolo Zanetti ha un solo precedente e assolutamente da dimenticare. Ci riferiamo alla partita di andata di questo campionato tra Verona e Napoli, in cui gli scaligeri si sono imposti in maniera netta, vincendo per 3-0, alla prima giornata. Dopo quel match, gli azzurri hanno perso altre due partite, ma hanno anche saputo chiudere il girone d'andata con 44 punti all'attivo e il primo posto (anche se Atalanta e Inter devono recuperare alcuni incontri).

Il tecnico salentino ha incrociato il Verona otto volte e ha perso una sola partita, quella della quale abbiamo già parlato e che fa riferimento al campionato in corso. Quella è stata anche l'unica circostanza in cui una squadra allenata da Conte non ha fatto gol contro i gialloblu. Sono ben cinque invece le vittorie.

Il 3-0 alla prima è stata una felice eccezione per Zanetti. Fino ad allora contro il Napoli aveva sempre perso (quattro volte su quattro) e con lo stesso punteggio: 2-0. Quindi non solo prima vittoria, ma anche prime reti segnate ai partenopei e prima volta in cui non ha subito gol.

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS ZANETTI

0 vittorie Conte

0 pareggi

1 vittoria Zanetti

0 gol fatti squadre Conte

3 gol fatti squadre Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS VERONA

5 vittorie Conte

2 pareggi

1 vittoria Verona

14 gol fatti squadre Conte

11 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS NAPOLI

1 vittoria Zanetti

0 pareggi

4 vittorie Napoli

3 gol fatti squadre Zanetti

8 gol fatti Napoli