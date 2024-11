Serie A, convocata Assemblea di Lega: si discuterà del ricorso alla modifica Statuto

Nei giorni scorsi il Consiglio Federale ha approvato la proposta di modifica dello Statuto, con la Serie A che come Lega è rimasta scontenta chiedendo più consiglieri e più peso elettorale. Questo era stato il pensiero del presidente Lorenzo Casini in merito: "L'obiettivo era quello di ripristinare un equilibrio che negli anni si era perso a sfavore della Serie A. E' passata una proposta che vede la Serie A avere un Consigliere Federale in più e un diritto di veto che prima non aveva. Avremmo preferito anche un diritto di proposta senza veto: non abbiamo votato a favore di questa proposta, c'è stata compattezza nel non votare a favore. Stiamo ai fatti: è vero che ci sono stati alcuni astenuti ma noi abbiamo lasciato libere le squadre. L'importante era non votare a favore nel momento in cui la proposta fosse rimasta la stessa. Ora faremo un'Assemblea per capire i prossimi passi, ci auguriamo possa essere l'inizio di un nuovo percorso in cui la Serie A possa avere un maggiore peso".

Il risultato lo riconoscete formalmente o farete ricorso?

"Il ricorso è stato depositato, poi faremo un'Assemblea per decidere i prossimi passi. Ne parleremo".

Tale Assemblea per "decidere i prossimi passi" è stata convocata, come racconta il comunicato della Lega: "In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per Giovedì 14 novembre 2024 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto Regolamento) alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo,

alle ore 19.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Temi federali".