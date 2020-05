Serie A, ecco il terzo calendario ipotizzato per la ripartenza: partite ogni 72 ore

La Serie A ha tre calendari per la ripartenza. Ai due già raccontati nei giorni scorsi (dal 13 giugno o dal 20 giugno), racconta il Corriere dello Sport, se ne aggiunge un terzo. Un’ipotesi “super pessimistica”, che prevede la ripartenza addirittura il 27 giugno, con partite da disputarsi ogni 72 ore, in tutti i giorni della settimana: un tour de force ancora più sfibrante, pur di portare a termine la stagione ferma da inizio marzo. In questo scenario, inoltre, sarebbe sacrificata la Coppa Italia per consentire le coppe europee a partire dal 2 agosto.