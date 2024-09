Serie A, il Napoli ha effettuato più tiri in porta di tutti. Cagliari e Roma con più legni colpiti

Il Milan si distingue per il maggior numero di calci d'angolo battuti, 25 contro i 24 della Lazio.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo le prime tre giornate di Serie A, l'Inter guida una classifica particolare, quella delle squadre che sono finite più spesso in fuorigioco: i nerazzurri hanno accumulato 15 episodi, seguiti dalla Juventus con 8.

Cagliari e Roma, invece, condividono la vetta per il numero di pali e traverse colpiti, con un totale di 4 ciascuno. Il Napoli si impone come la squadra che ha effettuato più tiri in porta, 59, seguito dal Milan con 53. Il Venezia, invece, si distingue per aver compiuto il maggior numero di parate, 16, seguito da Parma e Torino con 15.