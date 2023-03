Serie A, la classifica degli ascolti DAZN: Napoli al 4° posto, Juve prima

La Juventus è in testa: la società bianconera è l'unica ad aver superato sulla piattaforma streaming la quota di 30 milioni di spettatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si legge su Calcio&Finanza, in attesa della definizione della graduatoria definitiva di Serie A, una classifica si può avere dai dati Auditel che considerano tutti gli ascolti registrati da DAZN in questo campionato dividendoli per squadra e facendo la media per le 27 partite fin qui disputate. La Juventus è in testa: la società bianconera è l'unica ad aver superato sulla piattaforma streaming la quota di 30 milioni di spettatori. Tra le altre big, il Napoli si trova in quarta posizione, con una media di 965mila spettatori a partita, a breve distanza dai nerazzurri, mentre la Roma è alle spalle dei partenopei con 933mila spettatori a gara. Ecco la classifica:

Juventus: 34.999.768 (media 1.296.288)

Milan: 29.198.532 (media 1.081.427)

Inter: 26.867.406 (media 995.089)

Napoli: 26.074.567 (media 965.725)

Roma: 25.201.512 (media 933.389)

Lazio: 16.586.288 (media 614.307)

Atalanta: 14.242.465 (media 527.499)

Fiorentina: 12.364.351 (media 457.939)

Torino: 11.778.982 (media 436.259)