Serie A, la classifica degli spettatori: Napoli giù dal podio, dominano le milanesi

Lo Scudetto del campo è del Napoli, quello del pubblico se lo aggiudica l'Inter. A campionato finito Calcio&Finanza riporta la classifica degli spettatori

Lo Scudetto del campo è del Napoli, quello del pubblico se lo aggiudica l'Inter. A campionato finito Calcio&Finanza riporta la classifica degli spettatori della Serie A, sommando il numero di persone presenti allo stadio nelle 19 diverse gare interne di ogni squadra. Il Napoli è al quarto posto, dietro al dominio milanese (Inter prima e Milan secondo) e in mezzo alle romane, con la Roma terza e la Lazio quinta. Per gli azzurri 866.964 spettatori in totale, una media di 45.629 spettatori a partita.

Inter: 1.380.181 spettatori;

Milan: 1.365.729;

Roma: 1.178.816;

Napoli: 866.964;

Lazio: 851.921 (dati arrotondati e non ufficiali);

Juventus: 715.764;

Fiorentina: 611.808;

Lecce: 469.824;

Bologna: 423.960;

Udinese: 410.794;

Salernitana: 382.113;

Sampdoria: 381.928;

Torino: 370.588;

Verona: 362.270;

Atalanta: 346.593;

Sassuolo: 254.111;

Monza: 235.840;

Cremonese: 227.736;

Empoli: 195.483;

Spezia: 175.835.