Serie A, la classifica dei tifosi allo stadio: comandano le milanesi, Napoli avanti alla Juve

La stagione 2021/22 ha rappresentato l’annata in cui anche in Italia il pubblico è tornato a riempire gli stadi della Serie A, dopo aver superato la fase più critica della pandemia legata al Covid-19. Una stagione che ha visto, tuttavia, diverse capienze nel corso della annata: si è partiti con il 50% fino a ottobre, salendo poi al 75% fino ai primi di gennaio. Poi, a metà gennaio, la Serie A ha disputato due turni con un massimi di 5.000 spettatori, tornando poi al 50% fino al 18 febbraio, al 75% fino al 31 marzo e, infine, al 100% a partire dall’1 aprile.

Restrizioni governative che hanno inciso ovviamente anche sui dati degli spettatori. Basti pensare che nel 2019/20, al momento dello stop al campionato a marzo, la media spettatori in Serie A era pari a 27.608 spettatori a partita: nel torneo appena concluso, invece, la media è stata pari a 18.154 spettatori.

Considerando tuttavia tutte le gare, al netto della situazione quindi legata alle capienze, Inter, Milan e Roma hanno concluso la stagione in vetta in termini di numero di spettatori allo stadio e come media spettatori a partita (dati Stadiapostcards).

Serie A spettatori 2021 2022, la classifica totale e con la media spettatori

Inter: 854.983 spettatori; Media spettatori a partita: 44.999

Milan: 836.510; Media spettatori a partita: 44.027

Roma: 769.309; Media spettatori a partita: 41.911

Napoli: 510.988; Media spettatori a partita: 26.894

Lazio: 458.098; Media spettatori a partita: 24.110

Juventus: 452.347; Media spettatori a partita: 23.808

Fiorentina: 401.059; Media spettatori a partita: 21.108

Salernitana: 286.372; Media spettatori a partita: 15.072

Bologna: 281.002; Media spettatori a partita: 14.790

Hellas Verona: 263.680; Media spettatori a partita: 13.878

Genoa: 240.182; Media spettatori a partita: 12.641

Udinese: 231.195; Media spettatori a partita: 12.168

Atalanta: 208.511; Media spettatori a partita: 10.974

Torino: 187.068; Media spettatori a partita: 9.846

Cagliari: 184.645; Media spettatori a partita: 9.718

Sampdoria: 179.439; Media spettatori a partita: 9.444

Sassuolo: 141.001; Media spettatori a partita: 7.421

Spezia: 130.095; Media spettatori a partita: 6.847

Empoli: 128.271; Media spettatori a partita: 6.751

Venezia: 126.805. Media spettatori a partita: 6.674.

