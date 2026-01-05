Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifica e multa per Mazzocchi

Il Giudice Sportivo ha emesso i propri provvedimenti legati alle partite della 18^ giornata della Serie A 2025/26, che si è conclusa ieri. Sono cinque i calciatori squalificati, tutti fermati per un turno: salteranno l'ultima gara del girone d'andata Tijjani Noslin e Adam Marusic della Lazio, Pasquale Mazzocchi del Napoli (questi due multati anche di 5000 euro per la rissa inscenata in campo e che ha portato al rosso diretto per entrambi) e i difensori Gianluca Mancini e Mario Hermoso della Roma. Squalificati anche due vice allenatori: Daniele Cavalletto (Fiorentina) e Gaetano Caridi (Pisa), rispettivamente secondi in comando di Vanoli e Gilardino, i quali sono stati entrambi espulsi sul campo.

Un capitolo dedicato anche ai dirigenti: Simone Giacchetta, Direttore Sportivo della Cremonese, è stato squalificato per una giornata, 'solo' ammenda pecuniaria e diffida per Tony D'Amico, DS dell'Atalanta. Da motivazione, "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva una critica gravemente irrispettosa". Un turno è stato comminato anche a Mattia Casella, match analyst dell'Atalanta, anche lui cacciato dal campo durante la partita, nello specifico quella vinta poi 1-0 dalla sua squadra contro la Roma.