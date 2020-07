Serie A, le quote dei bookmakers: Napoli favorito contro il Milan

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - L'Atalanta si presenta domani sera a Torino sull'onda di nove vittorie consecutive in campionato e una media gol d'altri tempi, ma la Juve ha domani l'occasione di chiudere la pratica scudetto. Il ritorno di De Ligt in difesa e di Dybala in attacco giocano a favore di Sarri e quindi per il pronostico gli analisti di Snai confezionano quote favorevoli ai campioni d'Italia: il successo della Juve è a 2,10, l'Atalanta è data a 3,25 mentre il pari si gioca a 3,65. La tradizione è a marcate tinte bianconere, tanto che l'ultima vittoria dell'Atalanta a Torino risale all'autunno 1989. Domenica sera, match pieno dal sapore d'Europa tra Napoli e Milan, due delle squadre più brillanti in questo periodo. favoriti per la vittoria sono gli azzurri dell'ex Gattuso, a 2,15, mentre le chance rossonere sono collocate a 3,35 e il pareggio a 3,40. Tra le altre, la Lazio apre la 32/a giornata domani pomeriggio all'Olimpico con il Sassuolo. Gli emiliani volano sull'onda di tre vittorie consecutive ma la Lazio è nettamente avanti, a 1,60 contro 5,25. A seguire, il Brescia gioca le ultime carte per la salvezza con la Roma. Il «2» giallorosso è largamente il risultato più probabile, a 1,50, il segno «1» bresciano si alza fino a 6,25. In perfetto equilibrio il derby Parma-Bologna (2,65 sia per il segno «1» che per il «2»). Chiude il turno, lunedì, il match tra Inter e Torino, sbilanciato sul segno «1», a 1,45. Il «2» del Toro, che ha messo in fila sei sconfitte nelle ultime sei trasferte, è offerto a 6,50. (ANSA).