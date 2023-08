Serie A, le quote del weekend: il gol di Osimhen a 1,60, stuzzica quello di Raspadori

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il Napoli, dopo il successo all'esordio contro il Frosinone, torna per la prima volta al Maradona col tricolore sul petto, per affrontare il Sassuolo. Sarà l'esordio casalingo sulla sua nuova panchina anche per Rudi Garcia. Le quote Snai per il match in programma domenica alle 20.45 sono prevedibilmente a favore del Napoli, col segno «1» a 1,33, offerta più bassa di tutto il weekend di Serie A. Se il pareggio paga 5,75, la vittoria del Sassuolo si trova addirittura a 8,00. Un gol dell'ex Giacomo Raspadori vale 2,75 e segue Osimhen (1,60) e la coppia formata da Kvaratskhelia e Simeone (2,25). Sempre domenica sera, contro il Genoa, scenderà in campo anche la Lazio: i biancocelesti sono stati l'unica big che ha steccato all'esordio, a Lecce, ma in quota sembra la partita buona per il riscatto. «1» a 1,57, con il pareggio a 4,00 e il «2» a 5,75. Hanno vinto al debutto sia l'Inter sia il Milan, rispettivamente contro Monza e Bologna. Pioli cerca il bis domani sera a San Siro contro un Torino fermato al debutto dal Cagliari: i rossoneri possono contare sui favori del pronostico e su una vittoria quotata 1,65 e che si fa preferire al pari a 3,85 e al colpo granata a 5,75.

Discorso analogo per l'Inter che lunedì sera andrà a far visita proprio ai sardi: la seconda vittoria su due dei nerazzurri paga 1,45, seguita dal pareggio a 4,75 e dal successo del Cagliari di Ranieri (che in carriera l'Inter l'ha anche allenata) a 6,50. Prima partita in casa anche per la Juventus che, dopo il convincente debutto di Udine, domenica alle 18.30 attende il Bologna. Nessun dubbio, almeno in lavagna: segno «1» a 1,45, con «X» e «2» rispettivamente a 4,50 e 7,00. Domani sera, invece, dà la caccia al primo successo stagionale la Roma, fermata domenica scorsa all'Olimpico dalla Salernitana. Mourinho di scena a Verona, con il «2» a 1,85. L'Hellas, però, ha già vinto nella prima giornata a Empoli: il bis vale 4,50, con il pari che è una via di mezzo a 3,45. Ad aprire la seconda giornata, assieme a Monza-Empoli, ecco Frosinone-Atalanta, con Gasperini favorito a 1,67, quota leggermente più alta rispetto all'1,60 per l'«1» di Fiorentina-Lecce, con D'Aversa che dopo aver sconfitto la Lazio sogna il colpo a 5,75. (ANSA).