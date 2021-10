Serie A, le quote del weekend: Napoli strafavorito con il Torino, il successo a 1,40

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Quando si parla di Juventus-Roma la prima immagine che viene in mente sono le sfide degli Anni Ottanta con Boniperti, Trapattoni e Platini da un lato e Viola Leidholm e Falcao dall'atro. L'ottava giornata di Serie A propone il big match all'Allianz Stadium. La storia, soprattutto a Torino, dice che la Juventus è nettamente avanti alla Roma come dimostrano le 81 vittorie bianconere rispetto alle 43 giallorosso: inoltre solo in nove occasioni i capitolini sono tornati indietro dalla città della Mole con il bottino pieno. Numeri che fanno pendere decisamente la bilancia dalla parte della Juventus, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il successo dei padroni di casa si gioca a 1,90 contro il 4,00 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,40. Entrambe le formazioni praticano un gioco offensivo: i bianconeri, in stagione, solo contro l'Empoli sono rimasti a secco mentre la Roma ha segnato in tutte le gare ufficiali. Logico quindi che l'Over, a 1,65, si faccia preferire al'Under, dato a 2,10. Domani, all'Olimpico, è in programma l'altra grande sfida di giornata con l'Inter che sarà ospite della Lazio. Simone Inzaghi rimetterà piede, da avversario e da favorito, in quello che per oltre 20 anni è stato il suo stadio: il successo nerazzurro, infatti, si gioca a 2,20 rispetto al 3,30 dei biancocelesti mentre per il pareggio si sale fino a 3,40. Il Napoli capolista ospita il Torino per cercare l'ottava vittoria consecutiva: il successo partenopeo è dato a 1,40 contro l'8,00 dei granata. Il Milan, secondo, riceve il Verona: trionfo rossonero a 1,50 mentre il blitz gialloblù si gioca a 6,50. L'Atalanta, vincente a 1,60, è decisamente favorita contro l'Empoli, in quota a 5,25, mentre tra Spezia, a 2,20, e Salernitana, tre punti a 3,40, ci si gioca molto in chiave salvezza. (ANSA).