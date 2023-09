Serie A, le quote Scudetto aggiornate: si alza quella del Napoli dopo il pari col Genoa

Secondo quando riportato da calciomercato.com, l'effetto derby per l'Inter e il ritorno della Juventus si fanno sentire per le quote scudetto.



© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quando riportato da calciomercato.com, l'effetto derby per l'Inter e il ritorno della Juventus si fanno sentire per le quote scudetto. La quarta giornata di campionato ha portato il primo cambiamento significativo nelle quote per lo scudetto, con i nerazzurri in testa per la prima volta in questa stagione. Da 3,35 prima della pausa, la squadra di Inzaghi è ora tra 2,20 e 2,30.

I bookmaker spingono ancora la Juventus, che con la vittoria sulla Lazio ha scavalcato il Milan al secondo posto (da 4,75 a 3,85) e si appresta a sfidare l'Inter. Dopo il pareggio con il Genoa il Napoli passa da 4,75 a 5,25. La Roma, invece, protagonista per vittoria e numero di goal della giornata, resta a 25 volte la posta, seguita dall'Atalanta (31) e dalla Lazio (34).