Serie A, non solo l'imbattibilità interna: altro primato per il Napoli

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Allo stadio Stadio Diego Armando Maradona il Napoli non ha ancora conosciuto la sconfitta, l'ultimo ko interno risale all'8 dicembre 2024 (Napoli-Lazio 0-1).

Non solo il secondo posto raggiunto lunedì scorso scavalcando il Milan nello scontro diretto, il Napoli è primatista in Serie A in due special classifice. Gli azzurri si distinguono per un dato impressionante: ben 19 giocatori diversi sono andati a segno, un record che nessun’altra squadra del campionato 2025/26 è riuscita a eguagliare. A questo si aggiunge un’altra statistica significativa, ovvero l’imbattibilità casalinga: allo stadio Stadio Diego Armando Maradona il Napoli non ha ancora conosciuto la sconfitta, l'ultimo ko interno risale all'8 dicembre 2024 (Napoli-Lazio 0-1).

Filotto e doppio clean sheet

Il momento di forma della squadra partenopea è ulteriormente confermato dai risultati recenti, con cinque vittorie consecutive in campionato. L’ultima sconfitta risale al 22 febbraio, quando il Napoli è caduto contro l'Atalanta a Bergamo, mentre da allora il rendimento è stato impeccabile. Anche la fase difensiva si è rivelata estremamente solida: l’ultima rete subita risale al match contro il Lecce, firmata da Siebert, rendendo evidente un equilibrio di squadra che sta facendo la differenza nella corsa stagionale.