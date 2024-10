Serie A, quinta vittoria di fila per il Napoli! Non accadeva dall'anno dello scudetto

Il Napoli ha vinto cinque gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio dell'anno scudetto 2023 (otto in quell'occasione); inoltre, solo il Barcellona (10) ha vinto più incontri rispetto ai partenopei (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso. A riportare il dato statistico su X, è Opta.