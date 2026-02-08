Serie A, rigore Hojlund secondo più tardivo dell'era ADL: al primo posto Insigne

Oggi alle 14:45Notizie
di Antonio Noto

Dal ritorno del Napoli in Serie A nella stagione 2007/08, il calcio di rigore trasformato da Rasmus Hojlund al 94'35'' della sfida vinta 3-2 contro il Genoa rappresenta uno dei momenti più tardivi in assoluto per gli azzurri nel massimo campionato. Si tratta infatti del secondo rigore più “in extremis” realizzato dal club partenopeo in questo arco temporale, arrivato quando la partita sembrava ormai avviata verso il fischio finale.

L’unico episodio che lo precede è quello di Lorenzo Insigne contro il Cagliari, datato 5 maggio 2019, quando il capitano azzurro segnò addirittura al 97'21''. Due gol dal dischetto decisi sul filo dei secondi, simbolo di finali al cardiopalma e di partite risolte in vero fotofinish, come certificato dai dati Opta.