Due svarioni, Hojlund e tanto cuore: per Tmw la vittoria di Genova è folle

Un cuore infinito. Nonostante mille difficoltà e scelte che non convincono, il Napoli conferma di avere a tutti gli effetti il carattere del proprio allenatore, venendo a capo di una partita incredibile. Anche stavolta gli episodi contrari avrebbero mandato al tappeto chiunque, ma non la squadra di Antonio Conte, capace di rimontare lo svarione dopo pochi secondi di Buongiorno e nel finale persino il secondo disastro del centrale difensivo ex Torino e per di più in inferiorità numerica per il secondo giallo a Juan Jesus. Nel momento in cui sembrava più vicino a perderla, con il Genoa all'arrembaggio con l'uomo in più, il Napoli la vince di rigore, torna alla vittoria esterna dopo oltre un mese e consolida quantomeno il posto Champions in attesa dei risultati delle squadre davanti.

Disastro Buongiorno, ma Conte aveva bocciato Beukema

In difficoltà già da mesi, il centrale difensivo del Napoli viaggia praticamente alla media di un errore grave a partita. Stavolta, però, va in tilt e ne mette in fila due. Conte non lo sostituisce all'intervallo, ma dopo il secondo svarione, mandando in campo Beukema che sette giorni fa aveva bocciato pubblicamente ("Mi dà più garanzie Olivera"). Non solo: pur di escludere Beukema, destro, il tecnico aveva risistemato tutta la difesa con Buongiorno al centro e non più sul centro-sinistra ed il rientrante Rrahmani sul centro-destra (poi accentrato con l'ingresso dell'ex Bologna). A questo aggiungiamo anche le difficoltà di Juan Jesus, calato vistosamente dopo tante gare ravvicinate.

Ancora problemi

La settimana tipo non poteva cancellare di colpo le difficoltà di una squadra spremuta da mesi, giocando con gli stessi ogni 3 giorni. All'intervallo stavolta è toccato a McTominay alzare bandiera bianca e Conte ha svelato di ulteriori problemi, come poi emerso nel caso di Di Lorenzo: "Convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo, ci sono momenti in cui si infiamma di più". Sugli altri infortuni a centrocampo il quadro è ancora più preoccupante: "Anguissa ha recuperato a livello muscolare. Adesso ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. Gilmour ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio".