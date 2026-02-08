"Togliamo Vergara?", Dazn svela il dialogo Stellini-Conte dopo il rosso a Juan Jesus
Federico Sala, bordocampista di DAZN, è intervenuto nel post-partita di Genoa-Napoli 2-3 per svelare un retroscena dopo l'espulsione di Juan Jesus: "E' la partita delle sliding doors. Nel momento in cui doveva arrivare il cambio con il Napoli che rimane in 10 uomini, in quella confusione il vice di Conte, Stellini, si gira verso l'allenatore e gli dice: 'Togliamo Vergara?', che era il primo indiziato ad essere sostituito.
Conte dice: 'Eh, non ho altri da togliere'. Poi ci ripensa, e nonostante avesse inserito Giovane all'inizio del secondo tempo, sceglie di togliere Giovane. Ma è stata l'ennesima slinding door, perché il primo indiziato e primo nome comunicato al quarto uomo era Vergara. Poi Conte ha cambiato idea all'ultimo ed è uscito Giovane".
