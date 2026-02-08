La 'furbata' di McTominay e poi subito il gol: visto cos'ha fatto con il ghiaccio?

Dentro una partita già complicata, emerge un dettaglio che racconta spirito e sacrificio. Durante Genoa-Napoli le telecamere di DAZN hanno svelato il labiale di Scott McTominay, alle prese con un problema muscolare accusato nel primo tempo e poi confermato da Antonio Conte come un fastidio che lo accompagna da tempo. Avvicinatosi alla panchina in una fase di gioco ferma, lo scozzese chiede lo spray ghiaccio. Dalla panchina qualcuno lo invita a uscire per farsi medicare, ma McTominay scuote la testa e si rivolge a Eljif Elmas: "No, no, tiralo dentro". Così si passa lo spray in campo.

Un escamotage semplice ma efficace: applicando lo spray direttamente sul terreno di gioco, McTominay evita di uscire e lasciare il Napoli momentaneamente in dieci uomini. Un dettaglio che vale come una dichiarazione d’intenti, dentro una gara di sofferenza e carattere. E che è valso anche il gol del 2-1: se fosse uscito, probabilmente McTominay non sarebbe rientrato in tempo per fare la giocata che ha portato al temporaneo vantaggio degli azzurri.