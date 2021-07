Serie A, si studia il nuovo format: riduzione a 18 squadre e playoff

La Serie A si prepara ad una rivoluzione. Lo riporta Il Corriere dello Sport, spiegando che domani in Lega è in programma una riunione nella quale ai presidenti saranno presentate le prime ipotesi elaborate da Deloitte a proposito del nuovo format del campionato, dal 2023 o 2024. La nuova proposta partira dalla riduzione delle squadre a 18, seguita da varianti con playoff per lo Scudetto a 4, 6 o 8 squadre e playout per la retrocessione. L’argomento è già da tempo sul tavolo della Federcalcio, con il presidente Gravina che spinge per la riforma in tempi brevi.