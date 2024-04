Serie A, tabù Empoli: solo contro l'Inter il Napoli ha incassato più sconfitte dal 2019

Il Napoli perde ancora ad Empoli, il Castellani ed i toscani si confermano un tabù per i partenopei.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Napoli perde ancora ad Empoli, il Castellani ed i toscani si confermano un tabù per i partenopei. Dall'inizio del 2019, il Napoli ha perso cinque delle sette sfide disputate contro l'Empoli in SerieA (2V), nel periodo solo contro l'Inter (sei) i partenopei hanno incassato più sconfitte in campionato. A riportare il dato è Opta.