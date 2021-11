Serie B, Buffon ne prende quattro in un tempo: l'ex Juve non subiva 4 gol da Cardiff

In Lecce-Parma 4-0, per la prima volta in carriera Gianluigi Buffon subisce quattro reti in un primo tempo. L'ex portiere della Juve non subiva 4 gol in assoluto dalla finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff. Massimo Coda, attaccante del Lecce autore delle tripletta contro il Parma, non è il primo giocatore a fare tre reti nel primo tempo a Buffon. Infatti in Brescia-Juventus 3-1 del 10/3/2007, sempre in Serie B, c'era riuscito anche Matteo Serafini.