Serie B, i risultati: il Frosinone dilaga e segna pure Zerbin, ko inattesa della Cremonese

Il Cosenza batte il Pordenone e condanna il Crotone alla retrocessione in Serie C, mentre il Frosinone affonda il Monza per 4-1.

Grandi ribaltoni nelle sfide pomeridiane della Serie B. Il Cosenza batte il Pordenone e condanna il Crotone alla retrocessione in Serie C, mentre il Frosinone affonda il Monza per 4-1. Il Lecce invece, con il 2-0 al Pisa, supera la Cremonese - incredibilmente battuta per 3-1 a Crotone - ed è vicino alla promozione diretta in Serie A. Alle 18 altre tre sfide. Lunedì 25 aprile

Ascoli-Cittadella 0-0

Alessandria-Reggina 0-0

Cosenza-Pordenone 3-1

(24' Lovisa (P), 35', 44' Larrivey (C), 83' Camporese (C))

Crotone-Cremonese 3-1

(12' Kargbo (Cro), 38' aut. Báez (Cro), 40' Calapai (Cro), Zanimacchia (Cre))

Frosinone-Monza 4-1

(14' Mota (M), 38' Ciano (F), 41' Zerbin (F), 49' aut. De Gregorio (F), 90' Canotto (F))

Lecce-Pisa 2-0

(18' Lucioni, 85' Faragò) 18.00 Benevento-Ternana

18.00 Brescia-SPAL

18.00 Como-Vicenza

20.30 Perugia-Parma Di seguito la classifica aggiornata:

Lecce 68

Cremonese 66



Monza 64

Benevento 63

Pisa 63

Brescia 62

Ascoli 59

Frosinone 58

Perugia 52

Cittadella 49

Ternana 48

Reggina 47

Parma 45

Como 44

SPAL 35

Alessandria 33

Cosenza 31

Vicenza 25

Crotone 25

Pordenone 17