Serie B, il Brescia batte il Palermo: ko nel finale per gli avversari in Coppa del Napoli

Il Brescia vince la gara inaugurale della nuova stagione di Serie B, 1-0 al Palermo grazie alla rete di Adorni nei minuti finali nata da una grande giocata di Dickmann. Dopo un primo tempo di sofferenza, anche se non c'erano state grosse occasioni da gol, nella ripresa il Brescia ha cambiato marcia ed ha messo alle corde il Palermo, fino alla rete nel finale.

Primi tre punti per il Brescia di Rolando Maran, inizio in salita per un Palermo che punta al ritorno in Serie A e sarà il prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia, in palio al Maradona l'accesso agli ottavi di finale.