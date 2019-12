Serie B, il Cosenza batte l'Empoli: nona presenza per Machach, oggi titolare

Campionato fermo per la Serie A, ma in questo giorno di Santo Stefano è tempo di scendere in campo per la Serie B. Il Boxing Day italiano è stato aperto dal Cosenza, che ha battuto in casa l'Empoli, di misura, grazie alla rete di Baez in apertura. Titolare l'azzurro Zinedine Machach, in prestito in Calabria fino a fine stagione. Nona presenza per lui, oggi per 65 minuti in campo.