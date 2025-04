Ufficiale Serie B, il Sassuolo fa festa! Il Mantova regala la matematica: i neroverdi tornano in A

Ha preso il via venerdì sera la 33ª giornata del campionato di Serie B, che si è conclusa come di consueto quest'oggi, emettendo il primo verdetto della regular season, la promozione del Sassuolo in Serie A.

Dopo la vittoria di ieri, infatti, il Sassuolo stava attendendo l'esito del match odierno tra Mantova e Spezia, che ha preso il via alle 17:15 ed è da poco terminato, con un 2-2 che giova alla classifica degli uomini di mister Fabio Grosso: i liguri rimangono a -16 dai neroverdi, quando mancano cinque giornate al termine dell'annata e i punti a disposizione sono quindi 15. Di seguito la classifica di Seri B aggiornata.

Sassuolo 75

Pisa 66

Spezia 59

Cremonese 53

Juve Stabia 50

Catanzaro 48

Palermo 45

Bari 44

Cesena 44

Modena 41

Carrarese 38

Frosinone 38

Mantova 37

Brescia 35

Sampdoria 35

Südtirol 35

Cittadella 35

Salernitana 33

Reggiana 32

Cosenza 27 (-4 punti)