Serie B, un bellissimo assist di Gaetano lancia la Cremonese in vetta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una doppietta di Zanimacchia, il secondo gol su una stupenda scucchiaiata di Gaetano, ribalta il Pordenone e lancia la Cremonese in vetta. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Cambiaghi un’ora di gioco. I grigiorossi, che chiudono in dieci per l’espulsione di Di Carmine, con questa vittoria superano infatti la coppia formata da Lecce e Pisa.

30^ GIORNATA

Brescia-Benevento 2-2

2’ Bisoli (BR), 21’ Tello (BE), 32’ Moreo (BR), 68’ Forte (BE)

Cittadella-Reggina 0-0

Como-Ternana 1-1

37’ La Gumina (C) , 68’ rig. Salzano (T)

Cosenza-Lecce 2-1

2’ Coda (L), 44’ Larrivey (C), 52’ Millico (C)

Crotone-Frosinone 2-0

15’ rig. Maric, 48’ Golemic

Vicenza-Parma 0-1

32’ Tutino

Alessandria Monza 0-3

41’ aut. Di Gennaro, 63’ Ciurria, 90’ Gytkjaer

Oggi, ore 18.30

Ascoli-Pisa 2-0

42’, 45’ Dionisi

Cremonese-Pordenone 2-1

61’ Cambiaghi (P), 68’, 80’ Zanimacchia (C)

Perugia-SPAL 1-1

61’ Kouan (P), 90'+4' Latte Lath (S)

CLASSIFICA - Cremonese 56, Lecce 55, Pisa 55, Monza 54, Brescia 53, Benevento* 51, Ascoli 49, Frosinone 48, Perugia 46, Cittadella 44, Reggina 40, Parma 38, Ternana 38, Como 38, SPAL 32, Alessandria 25, Cosenza* 24, Vicenza 21, Crotone 19, Pordenone 13

* una gara in meno