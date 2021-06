Serie C, l'Avellino cade in casa: è Padova-Alessandria la finale dei playoff

Il Padova elimina l'Avellino ed è la prima finalista dei playoff promozione di Serie C. Al ‘Partenio - Lombardi’ di Avellino la formazione allenata da Andrea Mandorlini si è imposta per 1-0 grazie al gol di Simone Della Latta al 28’. All’andata sul prato dell’Euganeo la sfida era termina 1-1.

La seconda finalista è invece l'Alessandria che, dopo il successo per 2-1 dell’andata, batte l'AlbinoLeffe dopo i tempi supplementari. Al termine dei primi 90’ è l’AlbinoLeffe a chiudere in vantaggio per 2-1 (di Gabbianelli e Gelli le reti orobiche, mentre di Arrighini il sigillo dei padroni di casa). Ai supplementari decide, infine, il gol al 111’ di Stanco.

Per la finale appuntamento il 13 e il 17 giugno. Nella doppia sfida di deciderà la quarta e ultima promossa in Serie B.