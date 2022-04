Servirà un Maradona bollente! Napoli solo 7° in casa e 4 ko (dei 5 totali) a Fuorigrotta

Per continuare a coltivare ambizioni di titolo, la squadra di Spalletti deve migliorare obbligatoriamente il rendimento interno che lo vede soltanto al settimo posto

Il Napoli riceve la Fiorentina in un turno delicatissimo per la corsa Scudetto. Per continuare a coltivare ambizioni di titolo, la squadra di Spalletti deve migliorare obbligatoriamente il rendimento interno che lo vede soltanto al settimo posto in questo campionato. In casa, infatti, il Napoli ha vinto solo tre delle ultime otto partite di Serie: quattro dei cinque ko azzurri in questo campionato sono infatti arrivati al Maradona. Domani la spinta dei circa 50mila spettatori, sfiorando il sold-out al 100% della capienza, servirà anche per cambiare passo a Fuorigrotta.