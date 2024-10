Ufficiale Settore ospiti Milan-Napoli, alle 15 biglietti in vendita: prezzi e dettagli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan-Napoli, in programma martedì 29 ottobre 2024, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Vendita dei tagliandi per il settore ospiti solo per coloro che sono in possesso di fidelity card della SSC Napoli.

Il prezzo dei biglietti di settore ospiti è di € 39 e possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.com e nei circuiti di vendita Vivaticket.

Inizio vendite: martedì 22 ottobre alle ore 15:00.

Chiusura vendite: lunedì 28 ottobre ore 19:00.

Info Settore ospiti

Settore ospiti: terzo anello verde

Orario apertura cancelli: 2 ore prima

Ingresso tifosi ospiti: gate 6

Ingresso tifosi diversamente abili: gate 11

Bere e mangiare nel settore ospiti: bar torre 4

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.acmilan.com/it/club/le-sedi/san-siro/regolamenti

Come arrivare: https://www.acmilan.com/it/club/le-sedi/san-siro/indicazioni

Parcheggi: https://www.acmilan.com/it/club/le-sedi/san-siro/parcheggi

Informazioni per i tifosi con disabilità: https://www.acmilan.com/it/biglietteria/accrediti/disabili