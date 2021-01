Sfida tra attacchi disastrosi: il Napoli con l'11% di realizzazioni e l'Udinese penultima con il 9%

La sfida di quest'oggi verrà una di fronte all'altra due squadre con evidenti problemi realizzativi. Nonostante il Napoli sia primo in termini di tiri in questo campionato (287) ed in Europa, gli azzurri - riferisce Opta - hanno una percentuale realizzativa dell’11.1%: solo sei formazioni ne hanno registrata una inferiore, tra cui l’Udinese, penultima in questa graduatoria (9.2%).