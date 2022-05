Si riprende a giocare e Zielinski zittisce gli spezzini: Napoli avanti 2-0!

Dopo circa 9' di gioco fermo per gli incidenti sugli spalti si ricomincia a giocare a Picco e il Napoli raddoppia immediatamente.

Dopo circa 9' di gioco fermo per gli incidenti sugli spalti si ricomincia a giocare a Picco e il Napoli raddoppia immediatamente. Al 25' Petagna controlla un pallone in area, Antiste lo rinvia corto e ne approfitta Zielinski con una botta dal limite che brucia Provede per il 2-0 azzurro.