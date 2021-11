Si svuota l'infermeria per il tour de force: due alternative ritrovate per Spalletti

Luciano Spalletti potrebbe avere tutti a disposizione per il prossimo tour de force. Il Napoli scenderà in campo 9 volte in un mese, tra campionato ed Europa League, ed il tecnico avrà bisogno realmente di tutti per gestire le forze e tenere alto il livello fisico dopo il leggero calo percepito nelle ultime settimane. Alla ripresa della preparazione fissata per domani, o al massimo nei prossimi giorni, Diego Demme potrebbe essere l'unico azzurro ai box a causa della positività al Covid riscontrata venerdì perché dovrebbero rientrare in gruppo anche Kostas Manolas e Kevin Malcuit che sabato hanno svolto personalizzato in campo.

Uomini contati al centro

A Spalletti è bastata la squalifica di Koulibaly per non avere alternative al centro della difesa. Buone risposte sono arrivate da Rrahmani ed anche da Juan Jesus, non scontate vista la lunga inattività e l'impiego finora solo da laterale mancino, ma il recupero di Manolas - un mese dopo un infortunio muscolare che non sembrava neanche troppo grave - è fondamentale per il tecnico per poter ruotare o comunque avere un centrale in panchina ora che subentreranno diffide e quindi squalifiche.

Un sostituto per Di Lorenzo

Stesso discorso per Kevin Malcuit. Nel suo ruolo Giovanni Di Lorenzo sembra avere un motore diverso da tutti, senza alcun calo nonostante sia sempre stato impiegato, ma il ritorno del francese, oltre un mese dopo la distrazione di primo grado del soleo sinistro, è prezioso anche per la fascia sinistra. Ad inizio stagione, infatti, con Malcuit in discrete condizioni, Spalletti spostò Di Lorenzo a sinistra nell'ottica di far rifiatare Mario Rui, altro elemento senza una vera alternativa in panchina (nell'ultimo periodo alternato con Juan Jesus, però con altre caratteristiche".