Si torna al Maradona dopo l'Atalanta: Conte solo una volta ha perso due gare interne di fila

Il Napoli è chiamato a battere la Roma per confermarsi in vetta alla classifica, ma anche per riscattare l'ultima gara casalinga finita malissimo contro l'Atalanta. Dopo una striscia di 21 vittorie casalinghe di fila in Serie A, Antonio Conte ha perso dunque l'ultimo match casalingo in campionato e - riferisce Opta - solo una volta in carriera l'attuale tecnico del Napoli ha registrato due sconfitte interne di fila nel torneo: si deve tornare addirittura al novembre 2009 quando era alla guida dell"Atalanta (contro la Juventus ed in quel caso proprio la Roma).