Sicuri che il sostituto di Olivera sarà Spinazzola? C'è un'altra opzione che Conte può valutare

Nelle ultime partite Mathias Olivera è stato il titolare della fascia sinistra. Solo nei primissimi scampoli di questa stagione Leonardo Spinazzola gli era preferito, poi col passare delle settimane è diventato sempre più chiaro che Antonio Conte - specie col 4-3-3 attorno a cui ha rimodulato il nuovo Napoli - fosse andato verso la direzione dell'uruguaiano. Ora, però, l'ex Getafe ha rimediato un problema fisico con la nazionale e probabilmente contro l'Empoli non ci sarà.

Allora chi giocherà al suo posto? Toccherà davvero a Spinazzola? E' sicuramente l'ipotesi più probabile, ma non l'unica. Un'altra opzione potrebbe essere Pasquale Mazzocchi (in passato, anche al Napoli, ha giocato anche a sinistra), con cui si avrebbe qualcosa in meno dal punto di vista qualitativo ma sicuramente più gamba. Un piccolo ballottaggio bisogna tenerlo aperto.