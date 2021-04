Silenzio stampa, colloquio tra Napoli e USSI: "Ecco cosa ci hanno riferito"

Il Napoli continua il suo silenzio stampa e alcuni giornalisti hanno richiesto un colloquio col club azzurro per dei chiarimenti in merito. Il presidente dell'USSI Mario Zaccaria ha raccontato l'incontro che si tenuto ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo tenuto un video colloquio con i responsabili della comunicazione del Napoli, il club azzurro ci ha riferito che non è loro intenzione proseguire per sempre. Prima o poi torneranno a parlare. Ci sono alcune situazioni delicate che evitano di chiudere quanto prima questo silenzio stampa imposto dal club. Il direttore della comunicazione Nicola Lombardo ha tenuto a sottolineare che non si tratta assolutamente di un silenzio stampa scaramantico. Parliamoci chiaro, in questo caso la scaramanzia non c'entra nulla. Sono dispiaciuto per noi giornalisti, ma torneranno a parlare appena sarà possibile. Tutto dipenderà dai risultati".