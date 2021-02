Silenzio stampa solo per tre giorni? Napoli deve rispettare protocollo Uefa: mercoledì conferenza pre-Granada

Il Napoli ieri ha annunciato il silenzio stampa dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta. Un silenzio stampa che potrebbe essere interrotto già mercoledì perché, come da protocollo UEFA, alla vigilia delle partite d'Europa League bisogna presentare il match in conferenza stampa. Per questo è possibile che già dopodomani Rino Gattuso e un calciatore si presenteranno dinanzi ai microfoni dei media internazionali in vista del ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League.